Parla Steven Zhang: obbiettivi entusiasmanti e soluzione su Icardi

Il Presidente dell’Inter Steven Zhang ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Il rampollo di casa Suning ha esordito sull’importanza di avere persone giovani a guidare il calcio, per riuscire a dare a questo mondo il tasso e la velocità di crescita di cui ha bisogno. Il Presidente nerazzurro ha ribadito che l’impegno lo esalta, visto anche che nel mondo dell’impresa persone della sua stessa età come Mark Zuckerberg o Elon Musk guidano imprese globali di importanza strategica.

Steven Zhang ha ribadito che l’Inter è un asset fondamentale di Suning che possiede la più grande piattaforma televisiva on line di calcio in Cina. .Questo permette sinergie straordinarie con il mondo della produzione, con gli altri club, con l’Uefa. Per questo “l’Inter diventa un link e un ponte per entrambi fondamentale"

Passando ad esaminare il posizionamento economico del club nerazzurro, Zhang ha detto che il gap con i top club europei era molto più ampio fino a qualche anno fa e che il target da raggiungere è quello di un miliardo di fatturato, che potrà essere raggiunto grazie al lavoro sui diritti televisivi, gli sponsor, lo stadio. A proposito di quest’ultimo il presidente interista ha riaffermato l’importanza della scelta di lavorare insieme al Milan, per offrire ai tifosi un progetto finanziariamente sostenibile e di altissimo livello. “Se non ci troveremo d’accordo penseremo a nuove possibilità. Ma al momento vogliamo stare insieme".

Alla domanda se firmerebbe oggi per arrivare alle ultime giornate di campionato in lotta per lo scudetto e per passare il primo turno di Champions. Steven Zhang ha risposto che obbiettivo dell'Inter deve essere quello di vincere sempre "Non sono sicuro di farlo alla fine, ma non firmerei un accordo così".

Infine la domanda più attesa, quella su su Icardi: "E' un grande giocatore, una brava persona e ha aiutato il club con molti gol in passato. Siamo sicuri che troveremo una buona soluzione per lui". E senza alcun ripensamento.