Parla Simy: "Kanu il mio idolo. Futuro? Vi spiego..."

Simy, bomber del Crotone, recentemente accostato anche all'Inter, è stato intervistato dai colleghi di tuttomercatoweb.

Il nigeriano ha dichiarato: "Kanu, il mio idolo di sempre. Ha vinto ovunque abbia giocato. Ajax, Arsenal, Inter, Portsmouth. Per me Kanu è tutto: è il mio punto di riferimento, la mia ispirazione. Dopo la malattia che ha avuto - quando era all’Inter – e che ha superato è tornato a vincere con l’Arsenal ed è una cosa speciale".

Sul suo futuro, Simy ha spiegato: "Non è una cosa che mi interessa, io sono un giocatore del Crotone e sono molto orgoglioso di ciò. Sono qui da cinque anni, sin dal primo momento mi sono sentito a casa e non posso pensare ad altro. Ho un contratto col Crotone, sono sereno e sono felicissimo di far parte di questa società".