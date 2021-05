Parla Lukaku: "Ho pianto. Orgoglioso di giocare per l'Inter"

Romelu Lukaku ha raggiunto i microfoni di DAZN per esprimere le sue prime sensazioni dopo questo scudetto. Una gioia immensa per BigRom, che non è riuscito a trattenere le lacrime. Le sue parole:

"Io commosso? Sì, abbiamo lavorato tanto per vincere questo scudetto. L'anno scorso ci siamo andati vicini ma quest'anno siamo stati bravissimi. Abbiamo fatto lo step successivo e ce l'abbiamo fatta: sono tanto orgoglioso di giocare in questa squadra. Non volevo piangere oggi ma non ce l'ho fatta a trattenermi: indosso la maglia con la foto di mio nonno, morto nel 2005, gli avevo promesso di vincere qualcosa di importante e ce l'ho fatta".