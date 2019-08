Parla Lukaku: "C'è un' unica cosa che non mi piace..."

Romelu Lukaku sta sudando le proverbiali sette camicie anche in questi giorni di metà agosto per farsi trovare pronto alla prima di campionato contro il Lecce tra 10 giorni. L'attaccante belga ha parlato ai microfoni del portale tedesco T-online, soffermandosi su aspetti della sua vita privata.

“Sono cresciuto in circostanze difficili, ma anche quello aveva i suoi aspetti positivi. Non penso di essere l’unico che è cresciuto in una situazione del genere, ma questo mi ha dato una forte mentalità. Da piccolo mi piaceva giocare a calcio. Guardando indietro, apprezzo anche le cose che ho dovuto attraversare, perché mi hanno reso la persona che sono oggi. Non mi interessa cosa pensano gli altri di me. Continuo a fare del mio meglio. L’unica cosa che non mi piace è la gente irrispettosa”.

Lukaku è atteso da Antonio Conte e dai tifosi nerazzurri con grandi aspettative. L'attacco nerazzurro ruoterà intorno a lui ed alla sua potenza esplosiva che dovrà essere innescata nei tempi e con le modalità giuste dal resto della squadra. Tutto un altro discorso rispetto alle manovre offensive dell'Inter degli ultimi anni, incentrate sulla continua ricerca della testa di Mauro Icardi o della sua zampata dentro l'area avversaria.