Parla l'ex agente di Icardi: "Interesse Napoli concreto. E su Wanda..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Letterio Pino (ex agente di Icardi) ha parlato dell'intreccio tra il Napoli, Wanda Nara e l'Inter in merito al trasferimento poi sfumato dell'ormai ex attaccante nerazzurro. Ecco quanto emerso:



"Alla fine questa situazione è finita bene grazie a Wanda e Marotta, sono stati bravi. Questo calcio deve cambiare, è lo specchio della nostra società e del nostro Paese. Non voglio fare politica o filosofia, ma tutto quest'odio che c'è sui social nasce dal fatto che la gente è incazzata con la vita in generale. La scuola è peggiorata, questi ragazzi di oggi non hanno alcuna base culturale, non parlo di laurea, ma non hanno niente, vomitano cose impressionanti".



Sul Napoli: "De Laurentiis ci ha provato tantissimo con Wanda Nara per Icardi, l'ha sempre chiamata con il consenso dell'Inter, è stato molto gentile nei suoi confronti. E' stata la squadra giusta, ma al momento sbagliato. Peccato".