Parla Berni: "Inter, nessun rimpianto. Sempre grato a Zhang"

L'ormai ex portiere dell'Inter, Tommaso Berni, ha raccontato la sua esperienza in nerazzurro tramite un'intervista sul portale del giornalista Gianluca Di Marzio. Di seguito le sue parole.

"Il mancato rinnovo? Era nell'aria, sapevamo che Radu sarebbe tornato a Milano e ne avevo già parlato con il club. Non smetterò mai di ringraziare Zhang, Marotta e Auslio, grazie a loro ho condiviso lo spogliatoio con tanti campioni. L'Inter per me era un sogno, e mi dispiace lasciarla adesso, perché sono convinto che presto alzerà tanti trofei. Mancherò sicuramente alla panchina di San Siro, non ci sarà più un matto che esulta ad ogni gol o che si fa buttare fuori."

Berni lascia l'Inter con un record davvero singolare: il portiere infatti può annoverare due espulsioni senza mai essere entrato in campo. Ecco cosa ne pensa il giocatore: " Credo che sia uscita un po' troppo la mia indole ultrà. Quando giochi sei concentrato e qualcosa ti sfugge, da fuori invece vedi tutto e accumuli adrenalina. La prima volta sbagliai e chiesi scusa all'arbitro e ai suoi assistenti, la seconda espulsione però fu eccessiva. Non offesi nessuno, ma con lo stadio vuoto si sentiva tutto, io urlai solo un porca t****"