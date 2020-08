Parla Bastoni: "Un orgoglio rappresentare l'Inter. Godin una guida per me"

Anche ieri sera, Alessandro Bastoni ha dato vita ad una prova eccellente, facendo a tratti dimenticare che ci si trova davanti ad un classe 1999 alla sua prima esperienza in una grande squadra e davanti a certi palcoscenici. Quest'oggi il difensore nerazzurro ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport, nella quale ha affrontato diversi temi, di seguito alcuni estratti.

"E' stata una bella soddisfazione. Una semifinale europea non è mai una cosa facile, soprattutto per chi come me ha appena iniziato. Personalmente credo di aver fatto passi da gigante: non mi sarei mai aspettato di giocare titolare nell'Inter e di conseguire risultati così importanti. E' un orgoglio per me rappresentare questi colori."

Bastoni inoltre dedica qualche parola anche su Godin e su Conte: "Le parole di Godin dimostrano che grande persona sia. Mi ritengo molto fortunato ad avere lui e altri come Borja come compagni, gente con grandi stimoli. Conte mi ha dato molta fiducia: lui chiede sempre di rischiare la giocata e di non accontentarsi. Credo sia la cosa più bella."

Chiosa finale sull'Atalanta, in campo questa sera contro il PSG: " Farò sicuramente il tifo per l'Atalanta e sarò sempre grato ai bergamaschi per avermi lanciato. Sono molto legato a loro."