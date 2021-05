Pardo: "Si parla in modo esagerato dell'Inter rispetto ad altre squadre"

Intervenuto all’interno della trasmissione ‘Tutti Convocati’, il telecronista di Dazn Pieluigi Pardo ha parlato del clamore mediatico intorno alla situazione societaria dell’Inter.

Ecco le sue parole: “Se ne parla tanto e in una maniera esagerata rispetto agli altri club. È chiaro che i problemi ci sono, ci sono una decina di giocatori che devono essere piazzati, c'è del lavoro per Marotta. Però non è una situazione molto distante da quella di altri club".

Anche Pierluigi Pardo trova il clamore esclusivamente attorno all’Inter come un qualcosa di eccessivo. La situazione è seria, ma lo è per tutto il mondo del calcio.