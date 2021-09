Pardo: "Ecco cosa penso del mercato dell'Inter di quest'anno"

L'Inter in questa estate ha effettuato un mercato virtuoso, visti i soldi ricavati dalle cessioni di Lukaku e Hakimi e quelli spesi per gli acquisti di Dumfries, Correa, Calhanoglu, Dimarco, Dzeko e Cordaz. Un incasso da record, di quasi 200 milioni con nemmeno 50 milioni reinvestiti, ma che hanno garantito lo stesso la possibilità di fornire ad Inzaghi una squadra competitiva.

Tra coloro che hanno particolarmente apprezzato il lavoro di Beppe Marotta e Piero Ausilio, c'è Pierluigi Pardo che nella trasmissione radiofonica Tutti Convocati, si è espresso in questo modo: "L'Inter ha fatto un mercato virtuoso, ha venduto due giocatori importanti ma ha portato a casa 180 milioni. ha fatto un lavoro straordinario".

Tanti attestati di stima, dunque, ed un lavoro straordinario dei dirigenti nerazzurri che hanno sorpreso tutti, vista l'impossibilità di reinvestire l'intera somma sul mercato. Adesso ci sarà spazio per i rinnovi e, soprattutto, per affrontare una stagione che dovrà dare tante risposte dal campo, per difendere il tricolore e per andare avanti in Champions.