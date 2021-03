Paratici stuzzica: "Ci sono squadre che hanno avuto 10 anni di transizione"

La Juventus cade inaspettatamente in casa contro il Benevento; decisivo il gol dell'argentino Adolfo Gaich a venti minuti dal termine, che regala una vittoria storica alla squadra campana. Al termine del match, il direttore sportivo dei bianconeri, Fabio Baratici, ha parlato (visibilmente scuro in volto) ai microfoni di Sky Sport, e non si è risparmiato quella che sembra una punzecchiata a Inter e Milan. Di seguito le sue parole:

"Oggi una brutta partita; ai tifosi abbiamo regalato tante gioie, oggi diamo una grande amarezza. Adesso dobbiamo abbassare la testa e lavorare, perché oggi abbiamo disputato davvero una brutta gara. Il rigore negato su Chiesa? Mi sembrava fallo, ma non sono qui per commentare gli episodi".

Ancora Paratici: "Anno di transizione? Alla Juventus non esiste la parola transizione. La Juve gioca sempre per vincere: se poi per transizione parliamo solo dei risultati sportivi, ci sono squadre che hanno avuto dieci anni di transizione".