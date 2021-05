Paratici snobba Conte: "Non ho pensato a lui per il dopo Allegri"

Anche il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida tra Juventus e Inter. Tra i temi toccati dal dirigente juventino c'è anche quello su un possibile ritorno di Antonio Conte a Torino nell'estate del 2019, subito dopo l'esonero di Allegri. Ecco le sue parole:

"No, Conte non era la mia prima scelta nel dopo Allegri. Avevamo già scelto Sarri, con in mezzo una leggenda metropolitana su Guardiola, sulla quale adesso possiamo riderci su. Era solo una leggenda: avevamo scelto Sarri e con lui abbiamo portato a casa un altro scudetto".