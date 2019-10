Parametro zero a gennaio? Biasin risponde alla fake news

Nella serata di ieri, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato di una possibile ipotesi a parametro zero per i nerazzurri, come è successo già negli ultimi anni con Stefan De Vrij e Diego Godin. Le sue parole sono però state fraintese, venendo riportate in maniera completamente sbagliata, lasciando intendere che l'Inter avesse già in pugno qualcuno.

Biasin ha prontamente smentito il tutto tramite un tweet con la classica ironia che lo contraddistingue:

"Informazione, anno 2019 Dico: "Mercato di gennaio? Boh, magari l'#Inter pensa a un parametro zero per giugno come un anno fa". Diventa così Biasin: "A gennaio l'Inter annuncerà un grande parametro zero". Oggi mi chiamano pure della Libia: "Dicci!". Dico: io non so una fava".