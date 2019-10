Paragone con Mou, Conte risponde in maniera secca alla stampa

Antonio Conte risponde in maniera secca alla stampa in merito al paragone con Mourinho. Ecco quanto dichiarato prima del match col Barça:



"Innanzitutto stiamo facendo dei paragoni con il passato, sappiamo che cosa ha fatto l'Inter nel 2010, qualcosa di difficilmente ripetibile.



C'è rispetto per Mourinho e per quella squadra. Io dico che fare dei raffronti è impossibile, sono epoche diverse: noi siamo all'inizio di un percorso che possa portarci a crescere per avere l'ambizione di dare gioia ai nostri tifosi. Quello che ha fatto quell'Inter rimarrà indelebile nella storia del calcio".