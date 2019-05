Paolo Montero: "Conte all'Inter non mi sorprende. Non dimentichiamoci..."

Paolo Montero, ex difensore della Juventus e, all'epoca, compagno di Antonio Conte, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttojuve.com, raccontando il suo punto di vista riguardo la vicenda Conte - Inter.

L'Inter è vicinissima ad annunciare Antonio Conte, che è stato ad un passo dal clamoroso ritorno alla Juventus. Come giudichi questa scelta?

"E' da un po' di tempo che non parlo con lui, dalle interviste che ha rilasciato si capiva che aveva voglia di tornare ad allenare in Italia. Non mi sorprende, l'Inter è una squadra importante come il Milan e la Juve. Non dimentichiamoci che in nerazzurro c'è Marotta: lui e Antonio sono stati tra i protagonisti della rinascita bianconera. Antonio, persona che pensa al presente e soprattutto al futuro, è rimasto stregato dal progetto e per questo ha accettato la panchina. Questa, ovviamente, è la mia interpretazione".

E dopo tanti anni di buio, Conte può portare la luce nell'Inter.

"Marotta lo ha preso conoscendo la sua personalità, ho conosciuto tanti giocatori che mi hanno parlato bene delle sue doti di allenatore".