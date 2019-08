Panorama - Capuano dice la sua sul colpo Lukaku

Giovanni Capuano, opinionista di Sportitalia e giornalista di Panorama, ha espresso il suo parere sul colpo Lukaku. Ecco quanto dichiarato:





“Sarri ha certificato come il finale di mercato della Juve sia complesso da gestire. Ma dire che la situazione è “imbarazzante” e che ci sono tagli obbligatori da fare di sicuro non aiuta il lavoro di Paratici che deve piazzare i giocatori e ricavarci anche buoni incassi.



Le parole di Sarri sul mercato Juveconfermano che la posta in palio nel duello Lukaku era più alta del solo attaccante belga. Vincendola, Paraticiavrebbe sistemato un paio di ‘esuberi’ e i conti, lasciando l’Inter in un angolo. Perdendola si è trovato in difficoltà”.