Panchina Real a Conte? Figo sceglie: "Vi dico chi vorrei"

L'ex esterno di Real Madrid ed Inter, Luis Figo, ha parlato del possibile nuovo allenatore dei blancos. Il presidente Florentino Perez, infatti, sta sfogliando la rosa dei nomi in cui figura anche l'ex nerazzurro, Antonio Conte.

Ecco la preferenza del portoghese con le sue parole a Cadena COPE: "Raul ha tutte le qualità per allenare il Real Madrid. Spero che vada così, perché per me è un amico e un fratello, anche se la decisione spetta esclusivamente al club".

Poi, ha continato sull'ex allenatore del Real, Zidane e le sue parole di oggi: "Non conosco i motivi che si celano dietro alle sue parole. Se ha parlato così, avrà avuto le sue ragioni".