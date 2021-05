Palmeri: “Molti non vedono l'ora di disgregarsi dell'Inter, hanno paura che...”

Una polemica che ha avuto vita breve quella che si è generata per l'accesso diverbio avvenuto tra Conte e Lautaro durante il match di ieri sera tra Inter e Roma.

Stamani infatti el Toro ha chiesto scusa a staff e compagni, e in segno di buona volontà ha offerto una grigliata che si sono goduti in compagnia ad Appiano Gentile. Inoltre il tecnico nerazzurro questo pomeriggio ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui simula scherzosamente un incontro di box insieme all'attaccante argentino.

A commentare questo caso dissolto in poche ore è stato il noto giornalista Tancredi Palmieri, che su Twitter ha scritto: “CAOS INTER! CLICCA SUL VIDEO DOVE CONTE E LAUTARO SI MENANO E LUKAKU INSTIGA! (capisco che in molti non vedano l’ora di disgregarsi dell’Inter, perché con un gruppo simile minacciano di aprire un ciclo per gli anni a venire)”.