Palmeri: "Inter-Juve per Max Allegri. Zidane sullo sfondo per i bianconeri"

Anche Tancredi Palmeri dice la sua, su Twitter, sulle panchine bollenti in queste ore in Serie A. In particolare quelle di Juventus ed Inter.

Con questo tweet

Occhio all’effetto Kulusevski su Allegri:



Agnelli starebbe accelerando perché spaventato dal fatto che l’Inter possa chiudere prima.



Zidane rimane la prima scelta ma ancora non dà risposta

il giornalista ha affermato l'ombra di Allegri sulla panchina bianconera. Secondo Palmeri, Agnelli starebbe spingendo per arrivare subito ad un accordo con l'ex tecnico perché "spaventato che l'Inter possa chiudere prima".

In aggiunta, ha sottolineato come Zidane non darà risposte entro questa settimana, ecco quindi che Allegri potrebbe trovare davvero un accordo a breve con i bianconeri.