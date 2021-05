Palmeri: "Conte-Pochettino per la panchina Madrid: occhio a... Pintus"

Tancredi Palmeri ha rilasciato questa mattina alcuni tweet in cui spiega la situazione attuale in casa Real Madrid. Palmeri spiega come nella dirigenza blancos ci siano due correnti di pensiero, l'una che spinge verso Antonio Conte, l'altra verso Mauricio Pochettino. In questo momento Raul e Xabi Alonso restano sullo sfondo.

Palmeri aggiunge come, rispetto a Conte, l'argentino costi leggermente meno, ma rilancia: al Madrid il desiderio sarebbe riavere il preparatore Pintus, con Zidane nelle 3 Champions vinte. Ecco allora che in modo clamoroso un preparatore potrebbe decidere le sorti della panchina.

Da quanto emerge, al momento la situazione è Conte 51%-Pochettino 49%: Real, chi scegli?