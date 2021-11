Pallone d'Oro, per Barella un solo voto ricevuto. Lukaku più di Lautaro

Pallone d'Oro, sono stati pubblicati i punteggi delle votazioni relative all'edizione 2021. Di seguito la classifica completa:



1. Lionel Messi (Argentina, Barcellona-PSG) 613 punti

2. Robert Lewandowski (Polonia, Bayern) 580

3. Jorginho (Italia, Chelsea) 460

4. Karim Benzema (Francia, Real Madrid) 239

5. N'Golo Kanté (Francia, Chelsea) 186

6. Cristiano Ronaldo (Portogallo, Juventus-Manchester United) 178

7. Mohamed Salah (Egitto, Liverpool) 121

8. Kevin De Bruyne (Belgio, Manchester City) 73

9. Kylian Mbappé (Francia, PSG) 58

10. Gianluigi Donnarumma (Italia, Milan-PSG) 36

11. Erling Haaland (Norvegia, Borussia Dortmund) 33

12. Romelu Lukaku (Belgio, Inter-Chelsea) 26

13. Giorgio Chiellini (Italia-Juventus) 26

14. Leonardo Bonucci (Italia, Juventus) 18

15. Raheem Sterling (Inghilterra, Manchester City) 10

16. Neymar (Brasile, PSG) 9

17. Luis Suarez (Uruguay, Atlético Madrid) 8

18. Simon Kjaer (Danimarca, Milan) 8

19. Mason Mount (Inghilterra, Chelsea) 7

20. Riyad Mahrez (Algeria, Manchester City) 7

21. Bruno Fernandes (Portogallo, Manchester United) 6

_ Lautaro Martinez (Argentina, Inter) 6

23. Harry Kane (Inghilterra, Tottenham) 4

24. Pedri (Spagna, Barcelona) 3

25. Phil Foden (Inghilterra, Manchester City) 2

26. Nicolò Barella (Italia, Inter) 1

_ Ruben Dias (Portogallo, Manchester City) 1

_ Gerard Moreno (Spagna, Villarreal) 1

29. César Azpilicueta (Spagna, Chelsea) 0

_ Luka Modric (Croazia, Real Madrid) 0

Da segnalare, per quanto concerne i nerazzurri, i 6 voti ricevuti da Lautaro Martinez e l'unico, invece, per Nicolò Barella. Il grande ex Romelu Lukaku, invece, si ferma a 26 voti.