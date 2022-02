Pagliuca su Inter-Liverpool: idee diverse rispetto ai tifosi

Pagliuca, idee diverse su Inter-Liverpool.

Dopo la gara di andata degli ottavi di Champions, sul banco degli imputati c’è il portiere e capitano nerazzurro Samir Handanovic. Secondo i tifosi nerazzurri, Handanovic è il maggior responsabile su entrambi i gol subiti: sia sul primo gol è posizionato male e non ha avuto la reattività di deviare il colpo di testa di Firmino mentre sul secondo gol di Salah Handanovic lascia scoperto tutto lo specchio sinistro della porta e poi non interviene sul tiro perché probabilmente è stato spiazzato da una leggera deviazione di un difensore nerazzurro.

L’ex portiere nerazzurro Gianluca Pagliuca, intervistato da notizie.com, non è d’accordo sull’analisi fatta dai tifosi interisti. Secondo Pagliuca Handanovic non ha colpe, a meno che non si voglia trovare a tutti i costi un capro espiatorio “Sul primo gol Firmino l’ha messa nell’angolino e l’errore è stato di Bastoni perché si è fatto anticipare. Sul secondo gol Handanovic era coperto e il pallone è passato tra le gambe dei difensori. Per me è esente di colpe, magari in altre partite ha commesso errori, ma non in questa”.

Secondo lui l’Inter deve continuare a puntare su Handanovic, perché le sue prestazioni non saranno da dieci in pagella ma sono da 7,5/8. Per l’ex estremo difensore nerazzurro, al momento non c’è un portiere che possa sostituire Handanovic, sia in Italia che all’estero. Continuando a parlare di Inter-Liverpool per lui sarà durissima vincere ad Anfield ma lascia un 10% di possibilità per il passaggio del turno “L’Inter per 60-70 minuti ha giocato meglio del Liverpool, poi è venuta fuori la maggior esperienza degli avversari. A differenza del Liverpool, l’Inter ha avuto diverse occasioni che non ha saputo sfruttare. Lì sta la vera differenza”.