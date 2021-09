Pagliuca salva Handanovic: "Ingiuste le critiche fatte al portiere sloveno"

Nelle ultime settimane si sono susseguite tantissime critiche nei confronti di Samir Handanovic per alcuni errori fatti dal portiere nerazzurro. Critiche che hanno irritato molto anche lo stesso Handanovic, che ha risposto a tono. Sappiamo che, quello del portiere, è un ruolo molto delicato e che, anche con l'età che avanza, possono starci degli errori. Di questo è convinto un ex portiere nerazzurro come Gianluca Pagliuca che a Il Giornale, ha detto la sua sullo sloveno.

Ecco le sue parole: "Ho letto ma non condivido, credo che l'unico errore di questo campionato sia stato col Verona. Il gol subito dal Real mi sembrava imparabile, con la Samp lo ha ingannato una deviazione. Non è più reattivo come qualche stagione fa, ma è fisiologico visto che ha 37 anni. Penso però che tra non molto l'Inter dovrà trovare un nuovo portiere".

Delle critiche esagerate, dunque, per Pagliuca che giustifica determinate situazioni di gioco in cui è incappato Handanovic, ma che si rende conto di come con l'avanzare dell'età, l'Inter abbia bisogno di un altro portiere. Sarà questa l'ultima stagione di Handanovic all'Inter? Questo lo vedremo a fine anno, intanto c'è un'altra stagione da affrontare per provare a vincere il secondo scudetto consecutivo, la Coppa Italia e andare quanto più avanti possibile in Champions League.