Pagliuca: “Nel ‘98 situazioni strane, la Juve ci rubò lo scudetto”

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Gianluca Pagliuca è tornato a parlare della contestata stagione 97/98. L'episodio più clamoroso fu sicuramente il rigore non concesso a Ronaldo su fallo evidente di Iuliano, ma non solo.

L’ex portiere nerazzurro ha ricordato alcuni episodi dubbi di quella stagione esprimendo la sua rabbia e dispiacere per lo scudetto perso dall'Inter in favore della Juve, lanciando una bordata ai bianconeri:

"Era l'anno dell'arrivo di Ronaldo, vincemmo la Coppa Uefa e ci rubarono lo scudetto, detto tra virgolette. Fu un anno fantastico che poteva essere storico e non lo è stato non per colpa nostra. Gol non convalidati con la palla dentro di mezzo metro, rigori clamorosi non dati... situazioni molto molto strane. Come ad esempio il gol non visto in Empoli-Juve o l'altro in Juve-Udinese. Diciamo che con la tecnologia avrei uno scudetto in più".