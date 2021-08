Pagliuca: “Lukaku ha parlato troppo. I tifosi dovrebbero avercela con lui”

Continua a far discutere la dolorosa e inaspettata cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Il belga, infatti, aveva più volte ribadito nell’ultimo periodo di voler restare all’Inter e la sua scelta di accettare la proposta dei Blues ha scatenato l’ira di una buona parte dei tifosi nerazzurri. Il Chelsea ha convinto l’Inter è il giocatore con un’offerta irrinunciabile, 115 milioni di euro per il cartellino e un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione. Sull’argomento è intervenuto anche l’ex portiere nerazzurro Gianluca Pagliuca, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di gazzetta. it. Ecco di seguito riportate le sue parole:

"Io mi aspettavo l’addio di Conte già da prima che succedesse di fatto. La vendita di Hakimi, poi, era pronosticabile visto il sacrificio di almeno un big di cui si è parlato a pochi giorni dai festeggiamenti per lo scudetto. Non mi sarei mai aspettato l’addio di Lukaku. Quando però arriva una proposta concreta di 115 milioni di euro per un giocatore, solo un pazzo rinuncerebbe.

"Lui ha parlato forse un po' troppo in precedenza. Abbiamo sentito tanti proclami del belga sul restare a Milano. Appena è arrivata una squadra a raddoppiargli lo stipendio la reazione è stata netta: 'Saluti e grazie'. In un certo senso i tifosi dovrebbero più avercela con Lukaku che con la società. Ripeto, 115 milioni sono irrinunciabili. Se il club riuscisse a sostituirlo con Zapata, al netto della situazione, allora il discorso cambia. Il colombiano è un ottimo giocatore, all’Inter potrebbe fare molto bene".