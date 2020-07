Pagelle Verona Inter, Candreva e Sanchez uniche note positive

PAGELLE VERONA INTER - Questi i voti assegnati ai calciatori nerazzurri dalla redazione di Inter Dipendenza.



Handanovic 5: In avvio di partita, dopo lo svarione di Skriniar, subisce gol sul suo palo da Lazovic.

Skriniar 4.5: Nel duello contro Lazovic ha quasi sempre la peggio, specialmente in avvio di partita quando quest'ultimo lo salta e batte Handanovic.

De Vrij 5.5: Spento e spesso distratto. Ultimamente rivedibile.

Godin 6: Così come a Parma si rivela il migliore del trio difensivo

Candreva 6.5: I suoi cross trovano quasi sempre la schiena di Dimarco, ma quantomeno si fa perdonare pareggiando la partita al minuto 49 e costringendo lo stesso Dimarco all'autogol al 54'.

Gagliardini 5.5: In mezzo al campo non fa valere a dovere i suoi 188 cm.

Brozovic 6: Tenta la giocata personale con vari tiri che però finiscono sul fondo.

Young 6: Spinge e punta gli avversari. Oggi uno dei pochi coraggiosi.

Borja Valero 5: Finalizzazione dell'azione lenta e inconcludente. Tempi di gioco troppo lunghi.

Sanchez 6.5: Amrabat non lo molla un attimo, ma il cileno sgattaiola piuttosto bene mettendo il centrocampista scaligero in difficoltà.

Lukaku 5.5: Troppo spesso spalle alla porta e senza l'opportunità di calciare. Come se non bastasse, i compagni non lo cercano e servono a dovere.







Vecino (dal 69') 6: Come suo solito si fa vedere spesso anche dentro l'area rigore. Movimenti rapidi e improvvisi.

Lautaro (dal 75') 6: Entra al posto del sottotono Lukaku. All'80' fa una progressione che per poco non chiude definitivamente la partita.

Eriksen (dall'88'): S.V.