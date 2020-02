Pagelle Udinese Inter, Eriksen sottono. Lukaku straripante

PAGELLE UDINESE INTER - Queste le valutazioni individuali dei nerazzurri assegnate dalla nostra redazione.

Padelli 6: Per certi versi indeciso ma lucido e attento.

Skriniar 6: Fa a sportellate con Sema per tutta la durata del match.

De Vrij 6.5: La manovra parte sempre dai suoi piedi. In fase difensiva a centro area sovrasta quasi sempre Okaka e Lasagna.

Bastoni 6: Anch'egli molto utile in fase di impostazione. Il mancato impiego di Godin negli ultimi mesi non è un caso.

Moses 6.5: Spinge come un treno mandando in crisi la retroguardia friulana.

Barella 6.5: Sostituisce inizialmente Brozovic in cabina di regia più che bene, fornendo a Lukaku anche l'assist per la rete del vantaggio.

Vecino 5.5: In mezzo troppo distratto. Offensivamente avrebbe potuto sicuramente fare di più.

Young 6: Pecca nel puntare poco gli avversari. Un pizzico di coraggio in più sarebbe potuto giovare.

Eriksen 5.5: Il danese forse deve ancora assimilare i tempi di gioco del calcio italiano.

Esposito 5: Dimostra personalità tentando vari tiri da fuori area, ma per il resto da segnalare solo velleità e disattenzioni.

Lukaku 7: Patisce probabilmente l'assenza di Lautaro al proprio fianco. Al 63' supera Musso con un piatto sinistro precisissimo e al 71' su rigore.

Brozovic (dal 57') 6: Rientra dall'infortunio alla caviglia positivamente. Smista attentamente e con continuità.

Sanchez (dal 57') 6.5: Al 71' si procura il rigore prontamente trasformato in gol da Lukaku.

D'Ambrosio (dall'81'): S.V.