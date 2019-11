Pagelle Torino Inter, migliore e peggiore in campo dei nerazzurri

PAGELLE TORINO INTER - Queste le valutazioni dei nerazzurri assegnate dalla nostra redazione.



Handanovic 7: Sul finale di primo tempo salva un gol praticamente fatto: felino.

Godin 6: A tratti sembra soffrire le condizioni del campo ma tutto sommato svolge un lavoro sufficiente.

De Vrij 7.5: Oltre la rete da vero rapace d'area, si riconferma un regista aggiunto.

Skriniar 6.5: Contiene le incursioni di Verdi facendo prevalere la sua stazza fisica.

D'Ambrosio 5.5: Leggermente impreciso e prevedibile. Offensivamente non riesce quasi mai a creare occasioni pericolose.

Barella 6.5: Nonostante l'uscita anzitempo dal campo, nei primi 45 minuti impensierisce il portiere granata Sirigu con una botta dal limite dell'area.

Brozovic 6.5: Smista e corre - come sempre - più di tutti.

Vecino 6.5: Li davanti si fa vedere spessissimo dando ausilio alle due punte.

Biraghi 6.5: Con un cross al bacio fornisce a De Vrij l'assist per la rete dello 0-2.

Lautaro 7: Progressione spaventosa e rete da bomber vero: affamato.

Lukaku 7: Sotto porta inizialmente molto sfortunato, ma al minuto 55' riesce a trafiggere Sirigu con un bel diagonale destro.



Borja Valero (dal 45' P.T) 5.5: Subentra all'infortunato Barella dimostrando di patire il poco minutaggio di cui ha goduto in questi primi mesi di stagione.

Candreva (dal 68') 6: Tenta varie ripartenze ma non riesce a mettere in mostra le doti atletiche di cui è dotato a causa della pesantezza del campo.

Dimarco (dall'82'): S.V.