Pagelle Spal Inter, la stella di Sanchez brilla sempre più

PAGELLE SPAL INTER - Questi i voti assegnati ai calciatori interisti dalla redazione di Inter Dipendenza.



Handanovic 6: Un'uscita rischiosa su Strefezza sul finale di primo tempo per poco non causa il rigore per i ferraresi. Per il resto chiamato in causa pochissime volte.

Skriniar 6: Rispetto alla trasferta di Verona decisamente più concentrato. Copre e contrasta molto bene.

Ranocchia 6: Conte gli dà fiducia affidandogli le chiavi della difesa e lui ricambia con una prestazione sufficientemente positiva.

Bastoni 6: Il duello con Strefezza gli fa procurare un cartellino giallo un po' troppo severo. In generale comunque molto attento e diligente.

Candreva 7: Raccoglie il perfetto assist di Sanchez e batte Letica con un diagonale imparabile.

Brozovic 6.5: Nel primo tempo sfiora il gol scheggiando il palo. Per il resto della gara detta i tempi di gioco sacrificandosi molto.

Gagliardini 7: In mezzo al campo grazie alle sue lunghe leve arpiona parecchi palloni successivamente smistati da Brozovic a servizio del reparto avanzato. Sigla anche la rete del 4-0.

Biraghi 7: Con il suo piede debole (il destro) supera l'estremo difensore ferrarese calciando la palla in buca d'angolo. Al 60' fa anche un assist a Sanchez.

Eriksen 6.5: Il ritorno da titolare sulla trequarti per il danese è stato più che sufficiente. Cambi di gioco repentini e dalla precisione quasi chirurgica.

Sanchez 8: Innesca perfettamente Candreva nel gol che vale il gol del vantaggio nerazzurro. Al 51' Letica gli nega la gioia del gol con una paratona a tu per tu, ma al 60' il cileno si "vendica" e appoggia in rete il cross effettuato da Biraghi.

Lautaro 6: Il gol contro il Torino gli ha dato fiducia ma non quella spinta decisiva per poter proseguire a timbrare il cartellino.







D'Ambrosio (dal 63'): 6

Young (dal 63'): 6.5

Borja Valero (dal 74'): 6

Esposito (dal 78'): S.V.

Pirola (dal 78'): S.V.