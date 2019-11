Pagelle Slavia Praga Inter, il migliore e il peggiore dei nerazzurri

PAGELLE SLAVIA PRAGA INTER - Queste le valutazioni assegnate ai nerazzurri dalla nostra redazione.



Handanovic 7: Disinnesca un paio di palloni pericolosi ma noHandanovicn riesce ad intuire le intenzione di Soucek in occasione del rigore. Al 72' provvidenziale su Masopust.

Godin 6.5: Patisce troppo spesso la velocità di Olayinka ma a prevalere è l'esperienza dell'uruguayano.

De Vrij 6.5: Commette il fallo da rigore che però lascia un po' tutti perplessi: episodio molto dubbio.

Skriniar 6.5: Come al solito fa valere la propria prestanza fisica: quasi perfetto.

Candreva 4.5: Impreciso e poco efficiente. Nulla a che vedere con il giocatore ammirato fino a qualche settimana fa.

Vecino 5: Al minuto 11 si fa ammonire condizionandosi la partita. In più, li in mezzo si fa rubare parecchi palloni per il contropiede degli avversari.

Brozovic 5.5: Vicino alla propria area di rigore sbaglia vari passaggi che per poco non mandano in porta gli attaccanti dello Slavia. Nel secondo tempo colpisce una traversa praticamente da casa sua.

Borja Valero 7: In cabina di regia sostituisce Brozovic in maniera egregia fornendo a Lukaku e Lautaro un paio di palloni al bacio.

Biraghi 5: L'ex Viola sia fase offensiva che in fase difensiva dimostra di essere in evidente difficoltà: negativo.

Lautaro 7.5: Trasforma in gol un assist di Lukaku praticamente perfetto centrando la doppietta al minuto 87'.

Lukaku 8: Fa a sportellate con i difensori avversari riuscendo a servire sotto porta Lautaro per la rete dello 0-1. Il belga inoltre nel primo tempo si vede annullare un gol dal VAR per un fallo (dubbio) commesso da De Vrij ad inizio azione e nel secondo colpisce una traversa. Al minuto 82' trafigge finalmente Kolar facendosi annullare un'altra rete nel finale.





Gagliardini (dal 77') 6: Ordinato e coraggioso. Nulla da rimproverargli.

Lazaro (dal 77') 6: Viene impiegato sulla fascia sinistra (in genere predilige quella destra) ma si trova ugualmente a suo agio: duttilità preziosa.

Esposito (dal 79'): S.V.