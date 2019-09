Pagelle Samp Inter - A Marassi termina 1-3: migliore e peggiore in campo

PAGELLE SAMP INTER - Dopo un match per gran lunga dominato, gli uomini allenati da Antonio Conte hanno portato a casa altri punti. Queste le valutazioni assegnate ai giocatori dalla nostra redazione.

Handanovic 6: Lo sloveno rispetto alla sfida contro la Lazio viene chiamato in causa pochissime volte. Un po’ incerto nella rete di Jankto.

Skriniar 6: Quasi sempre preciso e ordinato, lo slovacco rischia poco e nulla.

De Vrij 6.5: Ancora una volta l’ex laziale si rivela un secondo play-maker: fondamentale.

Bastoni 6: Nonostante l’ammonizione, il classe ‘99 esordisce in nerazzurro in maniera più che dignitosa.

Candreva 6: All’esterno viene annullata una rete, ma per il resto non c’è nulla in particolare da rimproverargli.

Gagliardini 7: Quest’oggi a tratti un po’ timido ma con la rete dell’1-3 si riscatta.

Brozovic 6.5: Come al solito corre e smista più di tutti: polmoni d’acciaio.

Sensi 7: Ancora una volta l’ex Sassuolo si rivela l’asso nella manica di Conte. Oltre al gol, fornisce a Sanchez l’assist per la rete dello 0-2.

Asamoah 6: Nel finale di primo tempo non si sente di calciare una palla che sarebbe potuta valere il prezzo del biglietto. Buon lavoro sia in fase difensiva che in fase offensiva.

Lautaro 5.5: In avvio di partita si divora la rete per lo 0-1. Sotto porta a volte impreciso, tenta di rimediare con l’assist fornito a Sensi ma quest’oggi si rivela il peggiore.

Sanchez 6.5: Esordio con gol per il cileno che però poi si fa espellere dall’arbitro Calvarese per doppia ammonizione. 7 in pagella cestinato a causa di un’ingenuità legata ad una simulazione.

Lukaku (dal 56’) 6: Il belga aiuta la squadra ma nel finale non riesce a trovare il guizzo decisivo per andare in gol e chiudere la partita.

D’Ambrosio (dal 57’) 6: L’ex Torino entra e svolge un sufficiente lavoro difensivo.

Barella (dal 65’) 6.5: Sempre grintoso e pronto a sputare sangue per la maglia.