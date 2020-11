Pagelle Real Madrid Inter, Hakimi totalmente irriconoscibile

Queste le valutazioni individuali assegnate ai nerazzurri dalla redazione di Inter Dipendenza dopo il match contro il Real Madrid.

HANDANOVIC 5.5: Incolpevole nelle prime due reti madrilene, un po' meno nell'ultima firmata Rodrygo: nel tiro dell'attaccante avrebbe quantomeno potuto tentare di acciuffare la palla tuffandosi.

D'AMBROSIO 5.5: Regge poco il pressing avversario scaraventando via la palla troppe volte. Un po' di coraggio in più non sarebbe guastato.

DE VRIJ 5.5: Si lascia scappare Sergio Ramos da calcio d'angolo con quest'ultimo che, di testa, non lascia scampo ad Handanovic.

BASTONI 6: Probabilmente l'unico difensore che non ha avuto paura di alzare la testa e tentare di impostare l'azione.

HAKIMI 5: Il retropassaggio sbagliato verso Handanovic si trasforma in un assist perfetto per Benzema che salta l'estremo difensore sloveno e insacca.

VIDAL 5: Troppi palloni persi a vantaggio del giovane Valverde. In campo europeo dal cileno ci si sarebbe aspettato sicuramente qualcosa in più.

BARELLA 7: Inventa per Lautaro un assist di tacco da far vedere in loop nelle scuole calcio.

BROZOVIC 6: Il terreno eccessivamente scivolo dello Stadio Alfredo Di Stefano non gli dà molta stabilità in fase di impostazione, ancora meno in fase di non possesso. Lui però riesce comunque ad inventare e dettare i tempi di gioco.

YOUNG 5.5: Spento e lento. NOnostante di fronte a lui ci sia l'adattato Lucas Vazquez, l'inglese non fa valere né la propria rapidità né la propria tecnica.

PERISIC 6.5: Il croato si impegna per assistere al meglio Lautaro ma questa volta è il Toro che assiste lui nella rete del 2-2. Diagonale perfetta che finisce all'angolino basso.

LAUTARO 7: Riscatta la prestazione sottotono sfruttando al meglio l'assist al bacio di Barella e fornendo a Perisic l'assist per la rete del pareggio.



SANCHEZ (dal 77'): 5.5

GAGLIARDINI (dal 77'): 6

NAINGGOLAN (dall'86'): S.V.