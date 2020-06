Pagelle Napoli Inter, Lautaro il peggiore dei nerazzurri

PAGELLE NAPOLI INTER - Queste le valutazioni assegnate ai nerazzurri dalla nostra redazione.

Handanovic 6: Tutto sommato sicuro e sereno. Incolpevole nella rete di Mertens.

Skriniar 6: Duellare con Insigne non è stato facile. Il capitano azzurro fa valere la propria rapidità ma lo slovacco riesce comunque a contenere le sue incursioni.

De Vrij 6: Al centro della difesa è una sicurezza. Il solito regista aggiunto.

Bastoni 5.5: Il suo essere ancora leggermente acerbo gli fa commettere errori legati a disattenzioni spesso banali.

Candreva 6.5: Poco prima della rete di Mertens evita di servire Eriksen per un'occasione da gol che sarebbe potuta valere lo 0-2 momentaneo. Per il resto nulla da rimproverargli.

Barella 6: La sua garra in mezzo al campo è quasi tangibile ma non basta.

Brozovic 5.5: Probabilmente patisce i tre mesi di inattività. Corre e distribuisce palloni molto meno.

Young 6.5: Ara la fascia mandando più volte in crisi Di Lorenzo.

Eriksen 6.5: Complice l'incertezza di Ospina manda in vantaggio la sua squadra segnando direttamente da corner. Sulla trequarti la sua classe fa da padrone.

Lautaro 5: Spesso nascosto dietro i centrali partenopei. Fraseggio con Lukaku questa sera piuttosto sterile.

Lukaku 6: Si propone mostrandosi altruista con il proprio compagno di reparto che però non ricambia a dovere.

Sanchez (dal 71') 6: Sciupa un paio di occasioni che potevano portare qualcosa di buono.

Biraghi (dal 71') 6: Crossa varie volte senza trovare mai fortuna.

Moses (dal 71') 6: Con un pizzico di coraggio in più nel puntare i terzini avversari la sua squadra avrebbe potuto trarne giovamento.

Ranocchia (dall'86'): S.V.

Sensi (dall'86'): S.V.