Pagelle Napoli Inter, il migliore dei nerazzurri è di nuovo lui

PAGELLE NAPOLI INTER - Queste le valutazioni assegnate ai nerazzurri dalla nostra redazione.

Handanovic 6: Incolpevole nella rete di Milik. Per il resto nulla in particolare da segnalargli.

Skriniar 6.5: In marcatura a volte impacciato, ma contro Insigne negli uno contro uno fa valere la propria stazza fisica.

De Vrij 7: Sempre diligente e al posto giusto. Li in mezzo si rivela ancora una volta imprescindibile.

Bastoni 6.5: Il duello con Callejon dura praticamente tutto il match e vede trionfare l'ex atalantino più e più volte.

Candreva 6: Sulla fascia è instancabile. Si defila, crossa e fornisce alle punte assist potenzialmente pericolosi. Nel secondo tempo però un po' più sprecone.

Vecino 6: Inizialmente disattento ma nel secondo tempo confeziona a Lautaro l'assist per l'1-3 finale.

Brozovic 6.5: In cabina di regia comanda lui. Fornisce a Lukaku l'assist per lo 0-2 momentaneo tentando anche varie giocate personali.

Gagliardini 6: Spesso irruento ma tutto sommato sufficientemente efficiente.

Biraghi 5.5 Sul gol del Napoli si perde Callejon che fornisce a Milik l'assist per l'1-2 che accorcia momentaneamente le distanze.

Lautaro 7: Nel primo tempo sembra non avere la solita fame da gol, ma nel secondo sfrutta l'errore di Manolas e trafigge Meret.

Lukaku 8: Insaziabile. Mette a segno una doppietta con il primo gol da far vedere e rivedere nelle scuole calcio.

Barella (dal 56') 6: Ritorna in campo voglioso di ritrovare la forma perfetta. Li in mezzo mette in mostra la solita garra che permette al centrocampo di gestire la seconda parte di gara.

Sensi (dal 72') 5.5: L'ex Sassuolo perde un paio di palloni scottanti che per fortuna non si rivelano fatali.

Borja Valero (dall'87'): S.V.