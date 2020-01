Pagelle Lecce Inter, il migliore dei nerazzurri è una sorpresa assoluta

PAGELLE LECCE INTER - Queste le valutazioni assegnate ai nerazzurri dalla nostra redazione.

Handanovic 6: Il Lecce gli mette paura più volte ma lui si fa trovare pronto e concentrato.

Godìn 6: La sua personalità giova parecchio ai compagni di reparto che anche grazie alle sue direttive non si scompongono quasi mai.

De Vrij 6.5: L'impostazione dell'azione parte da lui e dal suo piede più che educato.

Skriniar 5.5: Oggi leggermente distratto e superficiale. Rivedibile.

Candreva 5: I suoi cross non vanno a buon fine quasi mai. Corre molto ma ciò per uscire dal campo con un voto sufficiente non basta.

Barella 6: Sbaglia qualche verticalizzazione ma offensivamente fornisce alternative importanti al solito tandem formato da Lautaro e Lukaku.

Brozovic 6.5: I tempi di gioco vengono dettati sempre da lui. Inoltre colpisce un palo che probabilmente sta ancora tremando.

Sensi 6: Dalla bandierina spreca qualche occasione che avrebbe potuto portare le torri interiste al gol.

Biraghi 5.5: Ad evitare la grave insufficienza all'ex Fiorentina c'è il cross perfetto per la testa di Bastoni che è valso il gol del momentaneo vantaggio.

Lautaro 5.5: Ancora una volta riconferma il proprio feeling con Lukaku. I due si scambiano sponde reciprocamente che mettono in seria difficoltà la retroguardia salentina ma che non fanno male alla porta di Gabriel.

Lukaku 5.5: Ad inizio gara calcia una sassata di sinistro che fa la barba al palo. Per il resto nulla in particolare da segnalare.

Bastoni (dal 68') 7: Appena tre minuti dopo l'ingresso in campo il classe '99 salta più in alto di tutti e batte Gabriel.

Borja Valero (dall'82'): S.V.

Sanchez (dall'82'): S.V.