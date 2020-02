Pagelle Lazio Inter, i nerazzurri crollano all'Olimpico: finisce 2-1

PAGELLE LAZIO INTER - Queste le valutazioni assegnate ai nerazzurri dalla nostra redazione.

Padelli 5: Spiazzato nel rigore calciato da Immobile. Nella rete di Milinkovic si fa passare il pallone sotto la mano.

Godin 5.5: In avvio di partita sfiora la prima gioia del gol italiana ma ciò non basta ad evitargli l'insufficienza.

De Vrij 6: Ignora i fischi dei suoi ex tifosi che lo accompagnano per tutta la durata del match svolgendo un lavoro difensivo positivo ma non impeccabile.

Skriniar 5.5: Contenere la velocità di Marusic non era semplice. Per lo slovacco secondo tempo da dimenticare.

Candreva 5.5: Propositivo ma spesso impreciso. I suoi cross centrano troppe volte l'esterno avversario.

Vecino 6: La sua capacità di inserirsi in area alle spalle dei difensori permettono all'attacco interista di avere un'alternativa in più.

Brozovic 6: Corre e smista palloni a più non posso.

Barella 6.5: Presente in ogni zona del campo. Conte ha a sua disposizione un centrocampista dai polmoni d'acciaio.

Young 7: Il suo passato da ala gli ha lasciato in eredità una tecnica sopraffina sfociata nella rete dell'1-0.

Lautaro 5.5: Oggi spento. La solità fame da gol di cui è dotato oggi non lo ha accompagnato.

Lukaku 6: Generoso e concentrato. Gli manca la rete ma riesce comunque a creare grattacapi alla difesa capitolina.

Moses (dal 76') 5.5: Offensivamente coraggioso nel puntare l'avversario ma a tratti spaesato.

Eriksen (dal 76') 5.5: Deve ancora assimilare l'idea di calcio proposta da Conte.

Sanchez (dall'86'): S.V.