Pagelle Juventus Inter, nerazzurri annichiliti: in tanti sotto la sufficienza

PAGELLE JUVENTUS INTER - Queste le valutazioni assegnate ai nerazzurri dalla nostra redazione.



Handanovic 6: Il ritorno del capitano tra i pali giova e non poco alla squadra. Nelle reti di Ramsey e Dybala incolpevole.

Skriniar 6: Ronaldo è un brutto cliente e lo slovacco lo patisce.

De Vrij 6: Detta i tempi di gioco autorevolmente.

Bastoni 5.5: La velocità di Douglas Costa mette in evidente difficoltà l'ex atalantino.

Candreva 6: Probabilmente il più proposito dei nerazzurri. Corre, tira e crossa.

Vecino 6: Si inserisce tra la difesa bianconera senza dare punti di riferimento.

Brozovic 6: Da fuori area impensierisce Szczesny con bordate che per poco non superano il portiere polacco.

Barella 5.5: A tratti impreciso e distratto.

Young 6: Sulla fascia sinistra l'inglese opta spesso per puntare l'avversario la maggior parte delle volte riuscendoci.

Lautaro 5: Spesso non pervenuto. Svogliato e senza idee.

Lukaku 5: Così come il compagno di reparto si fa annullare dalla difesa juventina.





Eriksen (dal 59') 5.5: Tiri timidi e sterili. Ancora da rivedere.

Gagliardini (dal 74') 6: Azzarda qualche giocata che avrebbe potuto portare qualche beneficio.

Sanchez (dal 77') 6: Rispetto a Lautaro nel ruolo di seconda punta si comporta decisamente meglio.