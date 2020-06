Pagelle Inter Sassuolo, errori imperdonabili per Gagliardini e Ranocchia

PAGELLE INTER SASSUOLO - Queste le valutazioni assegnate ai nerazzurri dalla nostra redazione.



Handanovic 5: Nella rete del vantaggio di Caputo probabilmente avrebbe potuto coprire lo specchio in maniera più efficace. In più il rigore di Berardi non era affatto imparabile.

Skriniar 5.5: La sua partita viene influenzata da un'ammonizione ingiusta che al 93' diventa doppia e si trasforma in cartellino rosso.

Ranocchia 5: Si perde Caputo in maniera banale. Quest'ultimo batte Handanovic con un diagonale letale.

Bastoni 5 5: Berardi lo punzecchia per innervosirlo ma lui è bravo ad ignorare le provocazioni. Sul finale di primo tempo rimedia un'ammonizione che poteva evitare seguita da qualche svarione difensivo.

Moses 6: Più coraggioso nel puntare gli avversari ma leggermente impreciso sui cross.

Gagliardini 4.5: Al minuto 64 commette un errore da matita blu. Da 2 metri, a porta vuota, calcia il pallone sulla traversa.

Borja Valero 6.5: A tratti eccessivamente lente. Il suo piede educato come al solito però gli permette di smistare in modo piuttosto funzionale e di spingere dentro il pallone per il momentaneo 3-2.

Biraghi 6.5: Sfrutta al meglio la palla servitagli da Sanchez bucando Consigli per la rete del 2-1.

Eriksen 6: Sulla trequarti oggi leggermente calato ma tutto sommato sufficiente.

Sanchez 6.5: Pesca Biraghi con un tocco elegantissimo che regala il momentaneo vantaggio.

Lukaku 6: Trasforma in maniera glaciale un rigore che, partendo dallo svantaggio, avrebbe potuto avere un peso imponente. Nel secondo tempo un po' sprecone.







De Vrij (dal 54') 6: Riprende posto al centro della difesa subentrando ad un deludente Ranocchia.

Agoumè (dal 62') 6: Impatto positivo per il giovane 32 interista. Distribuisce decine di palloni con sicurezza e decisione.

Lautaro (dal 62') 6.5: Per poco non permette a Lukaku di mettere la parola fine su una partita senza dubbio sofferta.

Candreva (dal 74') 6: Nel finale trova nel secondo palo Borja Valero che trova la rete. Il 90% del gol è il suo.

Young (dal 74') 5: Ingenuo nel travolgere Muldur che si procura un rigore trasformato da Berardi.