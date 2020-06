Pagelle Inter Sampdoria, Eriksen spicca nuovamente più di tutti

PAGELLE INTER SAMPDORIA - Queste le pagelle assegnate ai nerazzurri dalla nostra redazione.



Handanovic 6: Sfortunato nel subire il gol di Thorsby.

Skriniar 6: A tratti distratto ma comunque sufficiente.

De Vrij 6: Il duello con il rapido La Gamina qualche volta lo mette in difficoltà. La sua esperienza però prevale.

Bastoni 6.5: Sempre propositivo e concentrato. Sbaglia quasi nulla.

Candreva 6.5: Serve a Lautaro un comodo assist per la rete del 2-0.

Barella 6.5: Corre, corre e corre. Instancabile ma spesso anche irruento.

Gagliardini 6: Commette qualche fallo sicuramente evitabile.

Young 6.5: Le azioni più pericolose partono spesso dalla sua fascia.

Eriksen 7.5: Con il danese sulla trequarti è tutta un'altra musica. Tocchi di prima, azioni rapide e tiri dalla distanza. L'assist per la rete del vantaggio di Lukaku è il suo.

Lautaro 6.5: Spazza via i rumors di mercato superando Audero con un comodo tap-in.

Lukaku 6.5: Avrebbe potuto terminare la partita almeno con una doppietta. Il suo operato resta comunque ampiamente sufficiente.





Biraghi (dal 72') 6: Nei cross sarebbe potuto essere leggermente più preciso.

Moses (dal 72') 6: Al nigeriano manca il solito coraggio nel puntare il terzino avversario.

Borja Valero (dal 77') 6: Gestisce i ritmi di gioco subentrando al praticamente perfetto Eriksen.

Sanchez (dall'82'): S.V.