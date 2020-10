Pagelle Inter Parma, il pareggio di Perisic non evita la sfilza di insufficienze

Queste le valutazioni individuali assegnate da Inter Dipendenza ai giocatori allenati da Antonio Conte.

HANDANOVIC 5.5: Nella prima rete di Gervinho totalmente esente da colpe, un po' nella seconda rete dell'ivoriano.

DE VRIJ 6: Nella prima rete di Gervinho, in fase di copertura avrebbe sicuramente potuto fare di più. L'attaccante invece gli sfugge e mette a segno una rete da applausi.

RANOCCHIA 6: In mezzo prende il posto di De Vrij senza sbavature rilevanti. Al 71' Sepe gli nega la gioia del gol effettuando una parata tutt'altro che semplice.

KOLAROV 6.5: Nei calci piazzati spesso pericoloso. Si conferma soprattutto nel finale di gara servendo a Perisic un cross perfetto che il croato trasforma in rete.

HAKIMI 6.5: Nella prima parte di gara fa letteralmente girare la testa a Pezzella costringendo quest'ultimo a fermarlo solo facendo fallo. Stessa cosa con Balogh dopo che il marocchino viene spostato da Conte sulla fascia opposta.

BARELLA 6: La sua solita irruenza ormai la si conosce, come si conosce però la grande generosità dell'ex Cagliari per quanto riguarda la corsa.

GAGLIARDINI 6: Tornato in campo dal 1' dopo essere guarito dal COVID-19, l'ex atalantino nelle verticalizzazioni probabilmente sarebbe potuto essere più coraggioso.

DARMIAN 6.5: Il n°36 fa valere ancora una volta la propria rapidità, prima nella fascia sinistra e poi nella fascia destra sempre col medesimo risultato.

ERIKSEN 5.5: Il danese non sfrutta a dovere la propria capacità di giocare ad uno/due tocchi, perdendo così l'occasione di velocizzare l'azione.

PERISIC 6.5: In avvio di gara si divora un gol a tu per tu con Sepe che avrebbe potuto dare alla partita una piega totalmente diversa. Per fortuna nel finale si fa perdonare spizzando in rete un cross di Kolarov da punizione.

LAUTARO 5: Spento e privo di idee. Un gol lo avrebbe sicuramente aiutato ad uscire da un periodo non proprio roseo dal punto di vista realizzativo.

VIDAL (dal 57'): 6

BROZOVIC (dal 57'): 6.5

PINAMONTI (dal 67'): 6

NAINGGOLAN (dal 77'): 5

YOUNG: (dal 77'): 5.5