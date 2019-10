Pagelle Inter Parma, il migliore e il peggiore in campo dei nerazzurri

PAGELLE INTER PARMA - Queste le valutazioni ai nerazzurri assegnate dalla nostra redazione.



Handanovic 6: Dopo 10 minuti si esalta con una bella parata su Dermaku. Incolpevole in entrambe le reti dei ducali.

Skriniar 6.5: Patisce leggermente le incursioni di Gervinho ma riesce comunque a farsi valere.

Godin 5: Dal 1' sostiusce tutt'altro che egregiamente De Vrij nel ruolo di difensore centrale. Nella seconda rete firmata da Gervinho si fa saltare con troppa facilità da Karamoh.

Bastoni 5.5: Timido e spesso incapace di contenere la velocità di Karamoh.

Candreva 7: Senza dubbio il migliore dei suoi. Corre tantissimo, firma la rete del vantaggio momentaneo e fornisce a Lukaku l'assist per la rete del 2-2.

Gagliardini 6: Sufficiente, nulla in particolare da rimproverargli.

Brozovic 4: Disastroso in entrambe le reti del Parma. Oggi non pervenuto.

Barella 5.5: Quest'oggi negli interventi più impreciso rispetto al solito. Si fa ammonire dopo soli 13 minuti.

Biraghi 5.5: Tenta spesso il cross senza però trovare mai gli attaccanti perdendo anche qualche pallone potenzialmente pericoloso.

Lautaro 6: Come sempre si impegna un sacco, ma purtroppo non sempre l'impegno paga.

Lukaku 6.5: Inizialmente macchinoso ed impacciato, ma successivamente riesce a trovare la rete.



De Vrij (dal 65') 6: Sostituisce un Godin non in giornata svolgendo la solita mansione di regista aggiunto in maniera sufficientemente positiva.

Esposito (dal 72') 6: Nulla a che vedere col giocatore visto nel finale di partita contro il Borussia Dortmund.

Politano (dall'83') 4.5: Cestina più azioni che avrebbero potuto portare i 3 punti.