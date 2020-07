Pagelle Inter Napoli, Lautaro spegne i rumors di mercato: gol da applausi

PAGELLE INTER NAPOLI - Questi i voti assegnati da Inter Dipendenza ai calciatori nerazzurri.



Handanovic 6: I tiri provenienti dall'attacco partenopeo si spengono per gran parte della gara sopra la traversa. Pertanto, lo sloveno viene impegnato raramente.

D'Ambrosio 7: Coglie alla perfezione l'assist di Biraghi superando in controtempo Meret con un tiro di sinistro.

De Vrij 6.5: Dopo il match di Genova contro il Genoa, Conte ha ritrovato il proprio difensore centrale di fiducia che ancora si rivela un play-maker aggiunto.

Bastoni 6: Politano sfrutta la propria tecnica mettendo leggermente in difficoltà il classe '99 che però si fa trovare attento.

Candreva 6: Offensivamente propositivo ma poco efficace.

Brozovic 6: Nel dettare i tempi di gioco si dimostra un po' macchinoso.

Barella 6.5: Corre in lungo e in largo, ma questa non è certo una novità.

Biraghi 7: L'ex Fiorentina mette a segno un assist perfetto al servizio di D'Ambrosio che lo trasforma in gol.

Borja Valero 6: In cabina di regia probabilmente avrebbe reso meglio. Il passaggio al 3-4-1-2 con conseguente panchina per Eriksen fa agire lo spagnolo da trequartista senza però trovare un assist vincente.

Sanchez 6: Rispetto alle ultime uscite un po' sottotono. Cerca Lukaku trovandolo quasi mai.

Lukaku 6.5: Ancora una partita molto dispendiosa dal punto di vista fisico per il centravanti belga. La generosità dell'ex Manchester United meritava sicuramente la gioia del gol.







Godìn (dal 60'): 6

Lautaro (dal 60'): 7.5

Young (dal 79'): 6

Moses (dall'88'): S.V.

Eriksen (dall'88): S.V.