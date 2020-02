Pagelle Inter Napoli, a San Siro i nerazzurri crollano: 0-1 per gli azzurri

PAGELLE INTER NAPOLI - Queste le valutazioni dei nerazzurri assegnate dalla nostra redazione.

Padelli 5.5: A parte qualche rara sbavatura nulla da rimproverargli, nemmeno in occasione della rete di Fabian Ruiz.

Skriniar 6: Nel ruolo di centrale di destra nel trio di difesa si trova nettamente meglio ma viene sostituito dopo soli 45 minuti.

De Vrij 6.5: Detta i tempi dell'azione da dietro. In fase di marcatura praticamente impeccabile.

Bastoni 6.5: Per tutta la durata del match annulla le incursioni dell'azzurro Callejon con estrema personalità.

Moses 6: Spinge ininterrottamente mettendo in crisi Mario Rui.

Barella 5.5: Rispetto alle scorse uscite l'ex Cagliari si rivela leggermente più impreciso e scoordinato.

Brozovic 6: Il polmone dell'undici nerazzurro di Conte è onnipresente in ogni zona del campo anche se perde qualche pallone di troppo.

Sensi 6: Svaria tra il ruolo di trequartista e quello di mezz'ala mettendo in mostra la sua duttilità.

Biraghi 5: Sprecone e timido. Non sfrutta l'ottimo piede sinistro di cui è dotato.

Lautaro 6: Sale a pressare alto Ospina sfiorando più volte il gol a sorpresa.

Lukaku 6: Per certi versi troppo altruista. Se avesse "rischiato" più azioni personali per la difesa azzurra sarebbero stati dolori.

D'Ambrosio (dal 46') 6.5: Probabilmente il migliore dei suoi. Generoso offensivamente e attento dietro.

Eriksen (dal 66') 6: Il danese probabilmente deve ancora assimilare del tutto l'idea di gioco proposta da Conte.

Sanchez (dal 73') 5.5: Lezioso e pretenzioso. Sicuramente da rivedere.