Pagelle Inter Lazio, la decide D’Ambrosio. Migliore e peggiore in campo

PAGELLE INTER LAZIO - Antonio Conte esce dalla sfida contro la Lazio di Simone Inzaghi con tre punti in saccoccia. Queste le valutazioni assegnate ai nostri.

Handanovic 7: Lo sloveno è il solito gatto che più volte salva la propria squadra dagli attacchi dei vari Correa, Bastos e Luis Alberto.

Godin 6.5: Sempre preciso ed elegante, con lui Conte va sul sicuro.

De Vrij 6.5: Con la solita diligenza riesce a smistare palloni e a difendere la porta occupata da Handanovic.

Škriniar 6: Nonostante debba ancora assimilare del tutto i concetti della difesa riesce comunque a far prevalere la propria prestanza fisica;.

D’Ambrosio 7: Oltre alla rete decisiva, con le proprie incursioni riesce ad impensierire la difesa avversaria.

Barella 7: In mezzo al campo non c’è un pallone che non passi per i suoi piedi. Spesso irruento ma quasi essenziale.

Brozovic 6.5: L’instancabile metronomo nerazzurro si conferma ancora una volta come il cuore pulsante dell’undici titolare.

Vecino 5.5: L’uruguayano non brilla ma con i suoi inserimenti riesce a dare il proprio contributo offensivo. Dei suoi probabilmente il più impreciso.

Biraghi 6.5: Fornisce a D’Ambrosio l’assist per la rete dell’1-0. Esordio senz’altro positivo.

Politano 6: Come al solito nell’uno contro uno è quasi imprendibile ma leggermente impreciso nel calciare la palla.

Lukaku 6.5: Complice il fisico da rugbista di cui gode, il belga riesce spessissimo a rendersi utile per chi gli gioca affianco.

Sensi (dal 56’) 6: Non è quello ammirato alle prime giornate ma dimostra di avere concentrazione e sicurezza.

Lautaro (dal 77’) 6: Nel finale El Toro non riesce a superare Strakosha ma tutto sommato svolge un lavoro sufficientemente proficuo.

Sanchez (dall’83’): S.V.