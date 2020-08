Pagelle Inter Getafe, l'assedio spagnolo iniziale non basta: finisce 2-0

PAGELLE INTER GETAFE - Queste le valutazioni individuali assegnate agli uomini di Antonio Conte da Inter Dipendenza.



Handanovic 6.5: In avvio di gara si supera smanacciando in angolo un colpo di testa pericolosissimo di Maksimovic e nel secondo tempo ipnotizza Molina che calcia fuori un rigore.

Godìn 6.5: Conte lo inserisce dal 1' per sfruttare la sua esperienza in campo europeo e l'uruguayano ripaga con una prestazione più che sufficiente.

De Vrij 6.5: Il pressing alto degli spagnoli all'inizio gli complica l'impostazione dell'azione ma successivamente si impadronisce del centro della difesa riuscendo a dettare i tempi di gioco.

Bastoni 7: Con una verticalizzazione perfetta pesca Lukaku che sfrutta al meglio il suo assist.

D'Ambrosio 6.5: Contenere il rapidissimo Cucurella per il difensore di Caivano nei primi minuti sembrava una mission impossible. Non appena prese le misure però, il 33 riesce a farsi valere.

Barella 6.5: A tratti irruento e scoordinato. Si fa perdonare mettendosi al servizio della squadra correndo in lungo e in largo e sfiorando l'eurogol in avvio di secondo tempo.

Brozovic 6.5: I suoi calci piazzati impauriscono non poco la difesa del Getafe. In più gran parte delle azioni pericolose partono sempre dai suoi piedi.

Gagliardini 6: Sbaglia qualche pallone di troppo non azzeccando tempi e modi nelle giocate. In positivo ci sono da segnalare delle iniziative personali che però non fanno male al Getafe.

Young 6.5: In questo finale di stagione gli sprint provenienti dalla sua fascia creano non pochi problemi alle retroguardie avversarie. Con un pizzico di fortuna in più avrebbe potuto mettere assegno anche qualche assist.

Lautaro 6: Con una gestione della palla migliore avrebbe potuto trovare la gioia del gol personale. Troppi stop sbagliati e allunghi col pallone inutili.

Lukaku 7.5: Bastoni lo serve alla perfezione e lui con un diagonale perfetto nel primo tempo supera Soria per il gol del vantaggio.







Sanchez (dal 69'): 6

Eriksen (dall'81'): 7

Biraghi (dall'84'): S.V.