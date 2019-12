Pagelle Inter Genoa, Lukaku straripante: una sola nota negativa

PAGELLE INTER GENOA - Queste le valutazione assegnate ai nerazzurri dalla nostra redazione.

Handanovic 6.5: Conclude il match con i guanti quasi puliti. Lo impensierisce solo Sanabria con un tiro da fuori e un colpo di testa da distanza ravvicinata.

Skriniar 6.5: Aggressivo e deciso. Partita in pieno stile Skriniar.

De Vrij 7: Sempre diligente ed autorevole. In area di rigore comanda lui.

Bastoni 6: L'ex atalantino ancora una volta ripaga la fiducia di Conte. Gara pulita senza rischiare nulla.

Candreva 6.5: Fornisce a Lukaku un assist al bacio in una partita completamente al servizio della squadra.

Vecino 6: Sufficiente operato da parte dell'uruguayano che in area di rigore si propone a più a riprese offrendo ai crossatori un'alternativa importante.

Borja Valero 6.5: Ancora una volta in cabina di regia sostituisce Brozovic in maniera egregia.

Gagliardini 7: Quando vede Genoa si carica, e dopo la doppietta della passata stagione quest'oggi rifila a Radu un destro che non gli lascia scampo.

Biraghi 6.5: Sulla sinistra su rende pericoloso mettendo in area vari palloni al veleno.

Esposito 7.5: L'esordio dal primo minuto in Serie A per l'enfant prodige nerazzurro è un sogno. Lukaku gli lascia calciare un rigore che trasforma con una freddezza glaciale.

Lukaku 8: Dopo le ultime uscite sottotono, il centravanti belga mette in mostra tutte le sue doti. Segna una doppietta, fa assist e si sacrifica: indispensabile.

Sensi (dal 71'): Il ritorno in campo del n°12 poteva essere impreziosito da una rete che non arriva per via di un tiro che sfiora la porta difesa da Radu.

Lazaro (dal 74') 5.5: Unica nota meno positiva in una partita praticamente perfetta. Difensivamente rischia di fare un pasticcio che poteva annullare il clean-sheet di Handanovic.

Dimarco (dal 77') 6: Un po' timido ma tutto sommato sufficiente.