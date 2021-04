Pagelle Inter Cagliari, in due non ripagano la fiducia di Conte

Queste le valutazioni individuali dei nerazzurri assegnate dalla redazione di Inter Dipendenza.



HANDANOVIC 6: Lo sloveno viene chiamato in causa quasi mai: spettatore.

SKRINIAR 6: Sempre attento e rapido nell'evitare le incursioni degli avversari.

DE VRIJ 6.5: Fa partire l'azione dal basso smistando palloni in lungo e in largo.

BASTONI 6: Propositivo offensivamente e mai disattento. Il suo mancino, in fase di impostazione, aiuta sia De Vrij che Brozovic.

DARMIAN 7.5: L'assenza di Hakimi con lui non si fa sentire. Ara la fascia cercando più volte il cross trovando anche la gioia del gol al minuto 76 proprio su assist del marocchino (subentrato a Young).

SENSI 5.5: A tratti timido e impreciso. La fiducia riposta in lui da Conte poteva essere sicuramente ripagata meglio.

BROZOVIC 6.5: Dopo la squalifica riprende posto in cabina di regia e il suo apporto si sente. Corre, imposta e si sacrifica.

ERIKSEN 6.5: Per due volte manda a Vicario due missili da fuori area che però l'estremo difensore sardo disinnesca e smanaccia in angolo.

YOUNG 6: Sostituire in tutto e per tutto Perisic non era semplice. L'inglese poteva certamente "rischiare" qualche dribbling in più.

SANCHEZ 5: Assolutamente rivedibile. Troppi errori individuali e leggerezze che avrebbero potuto portare ad azioni ben più pericolose di quelle create da lui.

LUKAKU 6: Salvo qualche occasione pallida, il belga dal compagno di reparto non riceve quasi mai palloni giocabili







LAUTARO (dal 70'): 6.5

HAKIMI (dal 70'): 6.5

GAGLIARDINI (dall'80): S.V.

VECINO (dall'80'): S.V.

D'AMBROSIO (dall'83'): S.V.