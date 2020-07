Pagelle Inter Brescia, sei marcatori diversi sanciscono una vittoria super

PAGELLE INTER BRESCIA - Queste le valutazioni individuali dei nerazzurri assegnate da Inter Dipendenza.



Handanovic 6: Impiegato praticamente mai. Attacco bresciano totalmente sterile.

D'Ambrosio 6.5: Con un colpo di testa semplice porta l'Inter sul 3-0.

De Vrij 6: In campo solo un tempo. Detta i tempi di gioco da dietro prendendo anche le redini della difesa.

Bastoni 6: Svolge un lavoro educato e preciso. Niente da rimproverargli.

Moses 6.5: Spinge sulla fascia in maniera deciso senza timori. Una freccia.

Barella 7: In mezzo al campo ancora una volta impeccabile. Grintoso ma corretto.

Borja Valero 6: In cabina di regia con le due mezze ali al suo fianco si trova molto più a suo agio.

Gagliardini 6.5: Nel primo tempo Joronen gli nega la gioia del gol parandogli un colpo di tacco sulla linea di porta, ma nel secondo tempo supera il portiere finlandese con un colpo di testa.

Young 7: Rete al volo e assist per D'Ambrosio. Per l'inglese oggi giornata da incorniciare.

Sanchez 7.5: Trasforma un rigore, serve a Young un cross "maravilloso" per la rete dell'1-0 e batte la punizione che permette a Gagliardini di firmare il 4-0.

Lautaro 6: Rispetto al resto dei compagni un po' sottotono. Un gol gli avrebbe dato sicuramente morale.







Ranocchia (dal 46') 6: Prende posto al centro della difesa sostituendo De Vrij dignitosamente.

Agoumè (dal 59') 6: Tralasciando l'ammonizione forse troppo severa, il francese ha mostrato ancora una volta parecchia sicurezza.

Candreva (dal 67') 6.5: Oggi molto propositivo. Colpisce una traversa che probabilmente trema ancora e sigla il 6.5.

Eriksen (dal 67') 6.5: Evita ogni affanno giocando quasi da fermo senza rinunciare alla gioia del gol.

Lukaku (dal 67') 6: La rete del 5-0 di Eriksen ha il suo zampino. Joronen gli para un tiro che il danese con un tap-in elementare trasforma in gol.