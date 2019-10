Pagelle Inter Borussia, migliore e peggiore in campo dei nerazzurri

PAGELLE INTER BORUSSIA - Queste le valutazioni dei nerazzurri assegnate dalla nostra redazione.



Handanovic 6.5: A mettere in difficoltà maggiormente lo sloveno sono stati Sancho e Brandt, ma nonostante ciò il n°1 ha difeso la propria porta in maniera egregia.

Godin 6: Leggermente in difficoltà sulle incursioni del rapidissimo Sancho.

De Vrij 7: In moltissime azioni si sostituisce in cabina di regia a Brozovic fornendo a Lautaro l'assist per la rete dell'1-0.

Skriniar 6.5: Li dietro fa prevalere come sempre la sua prestanza fisica.

Candreva 7.5: Corre corre e corre. Cerca più volte di servire le punte senza avere fortuna, ma con la sua rete mette la parola fine al match.

Gagliardini 6: In mezzo perde qualche pallone che per fortuna non si rivela fatale.

Brozovic 6.5: Ancora una volta tutte le azioni offensive passano per i suoi piedi.

Barella 7: Irruento ma quasi sempre preciso. Witsel annichilito.

Asamoah 6.5: Cosi come Candreva effettua vari cross senza però trovare nè Lautaro nè Lukaku.

Lautaro 7.5: Per l'ennesima volta si rivela il migliore dei suoi. La rete dell'1-0 porta la sua firma e inoltre riesce a rendersi utile alla manovra del resto della squadra. Ininfluente il rigore sbagliato.

Lukaku 6: Per certi versi impacciato ma tutto sommato non c'è nulla da imputargli.





Esposito (dal 61') 7: Esordio in Champions League da sogno per il classe 2002. Punta i difensori avversari senza paura e si procura il rigore che però Lautaro fallisce.

Biraghi (dal 79') 5.5: Eccessivamente indeciso.

Borja Valero (dal 90') S.V