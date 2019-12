Pagelle Inter Barcellona, il migliore e il peggiore dei nerazzurri

PAGELLE INTER BARCELLONA - Queste le valutazioni assegnate ai nerazzurri dalla nostra redazione.

Handanovic 6: Oggi a tratti leggermente spaesato ma incolpevole in entrambe le reti.

Godìn 5.5: Fornisce involontariamente a Perez l'assist per il momentaneo 0-1. Per il resto nulla in particolare da rimproverargli.

De Vrij 5.5: Rispetto alle uscite precedenti l'olandese mostra qualche sbavatura non da lui. Rivedibile.

Skriniar 6.5: La sua consueta voglia di spiccare gli permette di lottare su ogni singolo pallone in maniera egregia.

D'Ambrosio 6.5: Nonostante dimostri di trovarsi meglio nei tre di difesa, sulla fascia il terzino di Caivano corre e crossa con costanza.

Vecino 5.5: Tenta la giocata personale più volte senza però trovare fortuna.

Borja Valero 5.5: In mezzo patisce molto la fisicità di Vidal e Rakitic, ma nonostante ciò lo spagnolo riesce ad inventare dal nulla un paio di azioni pericolose.

Brozovic 5: La tanta corsa del croato questa sera non basta.

Biraghi 6: Nel primo tempo prova a battere Neto con una botta dal limite dell'area. L'ex portiere juventino però respinge il tiro con discreta semplicità.

Lautaro 7: L'assist a Lukaku è da far vedere e rivedere a tutti i ragazzi che frequentano le scuole calcio. La generosità offensiva del Toro è un fattore che giova all'intera squadra.

Lukaku 6: Il belga segna ma si rende allo stesso tempo protagonista in occasione di due chiare occasioni da gol che avrebbero potuto regalare all'Inter il passaggio del turno.

Lazaro (dal 69') 5: Il modo in cui si propone in avanti è apprezzabile, ma purtroppo non è bastato.

Politano (dal 74') 5: Quasi nullo. Dribbla senza successo una difesa blaugrana tutt'altro che brillante.

Esposito (dal 76'): S.V.