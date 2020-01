Pagelle Inter Atalanta, un errore costa carissimo ad un nerazzurro

PAGELLE INTER ATALANTA - Queste le valutazioni assegnate ai nerazzurri dalla nostra redazione.

Handanovic 7.5: Respinge con sicurezza le varie iniziative dell'attacco atalantino. Incolpevole nella rete di Gosens e inoltre ipnotizza Muriel dal dischetto.

Godin 6.5: Autorevole e preciso. Non sbaglia quasi mai e fronteggia il Papu Gomez in maniera egregia.

De Vrij 7: Al centro dell'area domina sia nel gioco aereo sia in fase di impostazione.

Bastoni 6: Avere a che fare con la velocità di Hateboer non era semplice, ma il n°95 si avventa su ogni pallone con decisione. Commette un fallo da rigore piuttosto dubbio.

Candreva 5: Atleticamente svolge un partita più che sufficiente ma nell'1-1 di Gosens si perde l'esterno bergamasco.

Sensi 7: La sua qualità sulla trequarti mancava. Dopo aver svolto un paio di partite solo da subentrante, l'ex Sassuolo si riappropria di una maglia da titolare senza troppi complimenti.

Brozovic 6: Solitamente è da lui che partono tutte le azioni più pericolose dei nerazzurri. Oggi per certi versi distratto ma comunque funzionale.

Gagliardini 6: Per quasi tutto il match fa a sportellate con De Roon tentando anche qualche verticalizzione che però non va a buon fine.

Biraghi 5: Commette errori spesso grossolani. Rispetto alle scorse uscite in fase offensiva si dimostra meno prezioso del solito.

Lukaku 8: Confeziona a Lautaro un assist al bacio che El Toro a tu per tu con Gollini trasforma in gol.

Lautaro 7.5: Sfrutta al meglio l'assist perfetto di Lukaku. Inoltre in fase di non possesso aiuta la squadra creando spazi per gli inserimenti del n°9.

Borja Valero (dal 70') 6: Anche se non agisce in cabina di regia negli ultimi 20 metri mette i difensori nell'Atalanta in difficoltà.

Politano (dal 79'): S.V.